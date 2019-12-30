الشارقة (الاتحاد) انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، من إنشاء نافورة مائية في ميدان سيح المهب بمدينة الذيد بالشارقة بتكلفة 8 ملايين درهم، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع لتجميل المنطقة المحيطة والمؤدية لجامعة الشارقة فرع الذيد، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطار حرصها على إبراز المعالم الجمالية والحضارية للمرافق الكبيرة.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة: «يعتبر الميدان من أهم ميادين مدينة الذيد وأبرزها من حيث الموقع والجمال حيث يتوسط عدة مناطق وطرق حيوية مهمة في المدينة حتى أصبحت هذه الميادين تشكل عناوين بارزة ترشد السائلين أو القادمين إلى المدينة إلى وجهاتهم فضلا عن تزيينها للمكان. لتشكل منظراً جمالياً بديعاً بألوانها وأضوائها، ومياهها المتدفقة في لوحة تكمل مشهدية مدينة الذيد وتعطيها مدخلاً مفعماً بالحركة والجمال».

وذكر المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، أن أعمال إنشاء النافورة تضمنت الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، أبرزها، تركيب وحدات توزيع رئيسية وتركيب الكوابل والقواطع، أما الأعمال الميكانيكية فتضمنت إنشاء مضخات وتمديدات المواسير وفوهات نثر المياه، بأشكال جمالية متنوعة، وتركيب وحدة تحكم مركزية متطورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز ميدان سيح المهب في الذيد بتكلفة 8 ملايين درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.