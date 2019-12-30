89 دورية تؤمّن احتفالات رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات من قبل شرطة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد 2020 وتأمين جزيرة المرجان التي تحتضن احتفالات رأس السنة والتي يحضرها آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة، وكذلك تأمين كافة الشوارع والطرق المؤدية لأماكن الاحتفال، والأماكن السياحية والأماكن العامة التي تشهد ازدحامات مرورية وكثافة من قبل الجمهور، لحضور تلك الاحتفالات المقامة، والاستمتاع بقضاء أوقات رائعة وجميلة في أحضان إمارة رأس الخيمة.

وأضاف: إنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتوفرة لدى شرطة رأس الخيمة، من آليات ومعدات وأجهزة، وعنصر بشري لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لتظهر بالشكل الذي يليق باسم وسمعة إمارة رأس الخيمة، التي أصبحت عاصمة إقليمية للسياحة الخليجية، والتي يقصدها الجميع من مختلف الدول.

وأوضح العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لجزيرة المرجان، وممثلين عن هيئة السياحة برأس الخيمة، وغرفة التجارة والصناعة، وجميع أعضاء لجنة تأمين الاحتفالات بالإمارة، بأنه تم تخصيص 89 دورية مرورية وأمنية وراجلة لتأمين وتغطية احتفالات رأس السنة، والتأكيد على انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أي مظاهر أو أعمال من شأنها أن تعكر صفوة الاحتفال بهذه المناسبة المهمة، كما تم تأمين عدد 5 نقاط تتمركز فيها مركبات الدفاع المدني والتي تشارك بعدد 13 مركبة، تتواجد في جزيرة المرجان، لتأمين مقر الاحتفال، والتعامل مع الأحداث الطارئة.