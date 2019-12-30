«حمدان التعليمية» تختتم المخيم الشتوي

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برنامج المخيم الشتوي 2019 الذي تم تنظيمه بمشاركة 50 طالباً خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر الجاري في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار «فاب لاب الإمارات».

وتضمن البرنامج عدداً من البرامج التدريبية الممكنة تكنولوجياً في عدة تطبيقات تقنية تمثل مستقبل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية، وذلك بهدف إكساب الطلبة الموهوبين والمبدعين المهارات والعلوم التي تؤهلهم لخوض تلك المجالات والتميز فيها خلال السنوات المقبلة.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للمؤسسة «نؤمن بأن التنمية الشاملة محورها الإنسان، من خلال تمكينه وإكسابه مختلف المهارات والعلوم من أجل تأهيله للمستقبل وما يحمله من تحديات، ليكون قادراً على قيادة منظومة التغيير الإيجابي في مناحي الحياة كافة داخل دولة الإمارات. ويعد المخيم الشتوي أحد أهم برامجنا التدريبية والتأهيلية بجانب العديد من البرامج الأخرى التي تضع الطالب الموهوب هدفاً للتأهيل وصقل المهارات، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وهو ما يؤدي إلى تعزيز دور دولة الإمارات في مختلف القطاعات التكنولوجية، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في استشراف المستقبل».

وأضاف المهيري: «مستمرون في مؤسسة حمدان في قيادة منظومة تحسين التعليم وتأهيل الكادر البشري الوطني والارتقاء بمهارات طلابنا من خلال العديد من البرامج التدريبية المبتكرة، وتقديم نموذج تعليمي متكامل، هدفه بناء القدرات وخلق جيل جديد يحقق ريادة الدولة في كل المجالات».