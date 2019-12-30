حمدان بن راشد يدعو لمواصلة الارتقاء بمعايير التعليم العالي

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مساء أمس الأول بقصر سموه بزعبيل وفداً من كلية مينا للإدارة برئاسة سالم القيسي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور نبيل القاضي رئيس الكلية.

وقدم الوفد الشكر والتقدير إلى سموه على رعاية حفل التخرج الأول للكلية وتخريج أكثر من 60 خريجاً وخريجة الأسبوع الماضي.

وأطلع الوفد سموه - خلال اللقاء - على مسيرة الكلية وبرامجها الحالية والمستقبلية في مجال إدارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمالية الرقمية بالتعاون مع جامعات عالمية استقطبتها الكلية لإمارة دبي.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد بمواصلة العمل لاستقطاب طلاب من مختلف الجنسيات وبتقديم برامج متميزة تتماشى وتطلعات المستقبل. كما حث سموه على مواصلة الارتقاء بمعايير التعليم العالي وجودة مخرجاته مواكبة للنهضة الرقمية والتوجهات المستقبلية السامية حتى يكون للخريجين الأثر الإيجابي في مجتمعهم وبيئتهم العملية والعلمية.

من جانبه قال سالم القيسي: «نتوجه بكامل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد الذي يقدم لنا كل دعم ومساندة في كل زيارة وهو ما ينعكس على كل ما نقدمه من إيجابيات».

ورحب القيسي بانضمام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس أمناء الكلية واعتبره فخراً للكلية.

من جهته قال الصايغ: «تشرفت بهذا المنصب الجديد في ظل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، معرباً عن أمله أن تنطلق الكلية لآفاق أكبر بجهود كل الأسرة التعليمية والأكاديمية والدارسين بجامعة مينا، ونأمل أن نبدأ مرحلة جديدة لخدمة هذا البلد العزيز».

وعن برامج الكلية الجديدة قال الدكتور نبيل القاضي رئيس الكلية إنه في نطاق التعاون مع الجامعة الفرنسية العريقة «نورماندي» الحاصلة على اعتمادات أوروبية وأميركية قدمنا برامج لوزارة التعليم العالي جديدة ومختلفة من أهمها إدارة التحول الرقمي وماجستير في السياحة وإدارة الفعاليات العالمية وبرنامج الرقمنة المالية واستعمال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه واتخاذ القرار باستعمال الذكاء الصناعي.