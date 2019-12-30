«استشاري الشارقة» في 2019: 14 جلسة و145 سؤالاً برلمانياً و50 توصية

علي الهنوري (الشارقة)

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال العام الحالي 14 جلسة عامة طرحت خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحوار هادف متميز، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.

وذكر تقرير لمجلس الشارقة الاستشاري أن المجلس أنجز خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع وبداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، من حيث تحقيق استراتيجية المجلس المتمثلة في أربعة محاور أساسية، هي تنمية الأدوار الرقابية والتشريعية، وتعزيز العلاقات في مجتمع الإمارة، وتطوير الإطار المؤسسي، وتمكين الكفاءات والقدرات للوصول إلى رفاه الشارقة لتفرز نتائج هذه الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم المواطن في إمارة الشارقة.

ففي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة ناقش 5 موضوعات عامة، وبلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة ‏‏58‏‏ عضواً وعدد طالبي الكلمة ‏‏19 عضواً بإجمالي أسئلة 145‏‏ سؤالاً موجها من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة. وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات، توصل المجلس لتبني وإصدار ‏‏50‏‏ توصيةً اهتمت وشملت كافة أوجه سياسة هذه الدوائر واختصاصاتهم وخدماتهم المقدمة للجمهور والمتعاملين معهم كما وتم طرح سؤال برلماني ضمن أعمال المجلس.