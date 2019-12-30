أحمد بن راشد النعيمي يكرم شرطة عجمان

عجمان (الاتحاد) كرم الشيخ أحمد بن راشد بن حميد النعيمي القيادة العامة لشرطة عجمان في حفل ختام عام التسامح الذي نظمته جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية لتكريم الشركاء والمتعاونين مع الجمعية خلال عام 2019، بحضور ممثلين عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية في إمارة عجمان، بحضور المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، والمقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل.

وسلم الشيخ أحمد بن راشد بن حميد النعيمي درع التكريم للمقدم غيث خليفة الكعبي بحضور سيف إبراهيم النعيمي مدير فرع الهلال الأحمر في عجمان، مشيداً بدور شرطة عجمان وإسهاماتها مع الجمعية في تحقيق أهدافها بالتعاون مع شركائها، متمنياً لها مسيرة متميزة رائدة في تعزيز الأمن وخدمة المجتمع.

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