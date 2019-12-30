1875 مستفيداً من برنامج «نادي الطفل»

بدرية الكسار (أبوظبي)

اختتم برنامج «نادي الطفل» في أبوظبي المخصص لاستثمار أوقات فراغ الأطفال بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع، والذي شارك فيه أكثر من 1875 طفلاً بالمرحلة العمرية 6- 18 عاماً، ونظم 16 مركزاً تابعاً لمؤسسة التنمية الأسرية، شملت مركز أبوظبي وبوابة أبوظبي الوثبة، والشهامة، والعين، والظاهر، ورماح، والهير، وسويحان، والوقن، والشويب، ودلما السلع، ومدينة زايد، والمرفأ وغياثي.

اشتملت فعاليات البرنامج برامج عديدة نافعة، خصصت لتوعية الطفل بمفهوم الحقوق والواجبات وتنمية الحس الوطني لديه تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه، متضمنة برامج داعمه لاستكشاف وتنمية مواهب الأطفال وتمكينهم من ممارستها، اشتملت على 154 فعالية، منها روش وفعاليات، من بينها رواد الأعمال الواعدون، استثمر بإبداع، فن الإبداع، أطفالنا والثقافة المالية، أعمال يدوية، الأنامل الصغيرة، إبداعي بيدي، اكتشف موهبتك، بالإضافة إلى نشاطات تنافسية، ومنها القائد المبتكر، كن مسؤولاً، كيف تؤسس مشروعك وغيرها.

وقالت فاطمة عبيد المنصوري مديرة مركز مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ: اختتم مركز مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ وشهد إقبالاً واسعاً من الأطفال، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 400 طفل في منطقة المرفأ خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى مشاركة أولياء الأمور أبنائهم في المشاريع، لاسيما خلال معرض المشاريع الخاص بالمستثمر الصغير مما كان له الأثر الإيجابي على نجاح أطفالهم في تنفيذ المشروع.

وبلغ عدد المشاريع بالمعرض الختامي نحو 10 مشاريع تجارية، منها دكان السعادة ودكان الطيبين وfood is the mood التي حصلت على أفضل مشاريع ناجحة من حيث التنفيذ والإقبال من الجمهور. كما قام الأطفال بدراسات جدوى لأفكار إبداعية لمشاريع تجارية مع وضع خطط ترويج وتسويق وكيفية إصدار الرخصة، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية. وفي المشاريع الغذائية تم التعاون مع الرقابة الغذائية لتوعية الأطفال باشتراطات المشاريع الغذائية وأهم قواعد الصحة والسلامة الغذائية.