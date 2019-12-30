إمارات التسامح.. قِبلة الزعماء

زار الإمارات عدد كبير من الملوك والرؤساء، وكانت الدولة قِبلة لمسؤولين كبار، من بينهم رؤساء دول ورؤساء وزراء وأولياء عهود ووزراء وزعامات دينية وقامات علمية ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، وفدوا إلى الدولة لبحث سبل تعزيز العلاقات ومختلف القضايا الإقليمية والعالمية. من هؤلاء، على سبيل المثال، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملوك الأردن، والبحرين، وماليزيا، وولي عهد المملكة العربية السعودية، ورؤساء أفغانستان، وأوزبكستان، وإرتيريا، بجانب عدد من الرؤساء الأفارقة، ورئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء إثيوبيا، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

الأخوة الإنسانية

أكدت الإمارات دورها الرائد عالمياً في مجال التسامح، وشهدت خلال 2019 توقيع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي أرست جهود 30 عاماً لبناء سجل التسامح على أرض الإمارات.

وركزت الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، أبرزها أن الأديان لم تكن أبداً مثيرة للعنف وإراقة الدماء، كما تطرقت إلى عدد من القضايا والمشكلات، التي يعاني منها العالم اليوم، ‏مثل التشدد والإرهاب والفقر، ‏داعية العالم أجمع إلى ‏التكاتف من أجل التوصل إلى حلول.

الإمارات إلى الفضاء

الأربعاء 25 سبتمبر 2019، كان يوماً تاريخياً للإمارات قيادة وشعباً، إذ انطلق في تمام الساعة 5:57 مساءً هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية.

واندرجت المهمة تحت برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة.

وتمثّل الرحلة الخطوة الأولى ضمن خطط الإمارات المتعلّقة بالفضاء التي تندرج ضمنها إرسال رحلة إلى المريخ عام 2021 بالتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

بنك الوظائف

شهد عام 2019 إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، «بنك الإمارات للوظائف»، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة.

وتشمل المرحلة الأولى توجيه 160 جهة لعرض وظائفها ضمن البنك، وهي الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، فضلاً عن شركات مساهمة عامة والمصارف الوطنية.

الإقامة «الذهبية»

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، وذلك بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

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الاستعداد للخمسين

قبل انتهاء عام 2019، أعلنت الإمارات أن 2020 سيكون عام «الاستعداد للخمسين»، والانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، وكذلك الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021، على أن تشارك فئات المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص وأهلي في صياغة الحياة في الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

عام التسامح

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، وعلى مدار العام رسخت الدولة مكانتها كعاصمة عالمية للتسامح، وأكدت قيمه باعتباره عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم الحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة. واعتبر صاحب السمو رئيس الدولة أن عام التسامح امتداد لـ «عام زايد» لكونه يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخها لدى أبناء الإمارات.

اجتماع «حكومة الإنجازات»

بحث 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بالعاصمة أبوظبي، الأولويات التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الدولة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

واستعرض المشاركون في الجلسات أهداف مئوية الإمارات ومحاورها التي تتضمن أفضل تعليم، ومجتمع، واقتصاد وحكومة، وبحثوا سبل الاستعداد للمستقبل وتعزيز كفاءة العمل الحكومي ونقله إلى مستويات ريادية.

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة البحث والتطوير العلمي، وخلق المعرفة، ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي، ويكون لها مباشرة مجموعة من الاختصاصات، منها: إنشاء نظام أكاديمي وبحثي متميز في مختلف مجالات علوم الحاسوب وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية، مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الإمارة وخارجها، وتبادل الخبرات، من أجل ضمان تنمية علمية وأكاديمية مستدامة.

الجواز «الإماراتي» الأول عالمياًً

حافظ جواز السفر الإماراتي على مكانته في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، حيث ارتفع عدد الدول التي تسمح بدخول حامليه من دون تأشيرة مسبقة إلى 175 دولة. واحتل الجواز صدارة أقوى جوازات العالم، بفارق سبع إعفاءات عن المركز الثاني لجوازات سفر فنلندا وإسبانيا ولوكسمبرغ التي تسمح بدخول 168 دولة، وبفارق ثمانية إعفاءات عن المركز الثالث لجوازات سفر الدنمارك، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، النمسا، البرتغال، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، إيرلندا، الولايات المتحدة التي تسمح بدخول 167 دولة.