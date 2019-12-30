«الشارقة» تنجز الطرق المؤدية لـ «حرة الحمرية»

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الطرق المؤدية إلى المنطقة الحرة بالحمرية خلال 10 أشهر بتكلفة 70 مليون درهم، انسجاما مع استراتيجية الإمارة الهادفة لجعل الشارقة مركزا صناعيا وتجاريا نموذجيا يتمتع ببنى تحتية عالمية المواصفات وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بتعزيز مكانة الإمارة الاستثمارية.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة - خلال مراسم افتتاح الطريق الجديد أمام حركة السير - إن المشروع سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة وسيجذب إليها شرائح أكبر من المستثمرين والزوار الراغبين من الاستفادة من هذه المشروعات الحيوية الجديدة لاسميا أن الاهتمام بالبنى التحتية هو أساس جذب الفرص الاستثمارية والمشروعات الحيوية كما سيدعم جهود وتوجهات الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضيف إلى بيئة العمل الكثير، معتبرا أن الطرق تعد حافزا للاستمرار في جهودنا لتطبيق رؤية الإمارة.

وأضاف أن المشروع يشتمل على إنشاء مجموعة من الطرق التي تعمل على ربط المنطقة الحرة بالحمرية بكل من شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد وذلك لتسهيل حركة تنقل الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة بالحمرية.

من جانبها، قالت المهندسة شيخة الزوين مدير إدارة عقود الطرق بالهيئة إن إنجاز المشروع استغرق 10 أشهر وشمل الجزء الأول إنشاء طريق مؤدي إلى المنطقة الحرة يصل طريق الإمارات بشارع الشيخ محمد بن زايد ويمتد هذا الطريق من شارع الإمارات عند المنطقة المجاورة لبوابة الزبير للتعرفة المرورية مرورا بالمنطقة المجاورة لصناعية العرقوب المستقبلية ومن ثم يكون موازيا لحدود الشارقة - عجمان حتى جسر الحمرية /‏ الزبير على شارع الشيخ محمد بن زايد.