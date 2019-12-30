«تنمية المجتمع» تُعرّف بمبادرات الوزارة عبر «متاجر الجرينة»

دبي (الاتحاد)

استعرضت وزارة تنمية المجتمع في منصتها التعريفية المقامة في «متاجر الجرينة» بالشارقة، أبرز المبادرات والمشاريع التنموية التي أطلقتها لخدمة مختلف فئات المجتمع، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة وسواهم من أفراد المجتمع ومن الفئات التي تندرج تحت مظلة السياسات الوطنية لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسرة وحمايتها.

وقدّمت المنصة تعريفاً وافياً لعدد من المبادرات والخدمات الحيوية منها: مبادرة تآلف للاستشارات الأسرية، ومشروع الصنعة الداعم للأسر الإماراتية المنتجة، والخدمات والامتيازات التي توفرها منصة توظيف أصحاب الهمم، وتطبيق «نمو» للأطفال وذوي أصحاب الهمم، إضافة إلى المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» ومبادرة «كبار المتطوعين»، كما قدمت الوزارة لزوار «متاجر الجرينة» عرضاً وشرحاً عن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لأصحاب الهمم، وسياسة حماية الأسرة، وآلية إصدار بطاقة أصحاب الهمم بالإضافة إلى تعريف الزوار بشعار أصحاب الهمم الجديد.

كما عرضت مجموعة من الخدمات المجتمعية المهمة مثل: بطاقة «مسرّة» لكبار المواطنين ومجموعة قصص الحماية «افتح يا سمسم» للأطفال، إلى جانب لعبة « كيد أكس» التفاعلية التي ابتكرتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، والتي تستهدف الأطفال وتبصّرهم بواقع الخدمات الحكومية، وتستشرف معهم المستقبل الأفضل في دولة الإمارات.

وقالت منى خليل مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع، إن منصة الوزارة التعريفية للخدمات والمبادرات التنموية المجتمعية، تختتم محطاتها الفصلية هذا العام بمتاجر الجرينة في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن استهلت فعالياتها في «مردف سيتي سنتر» بدبي ثم «عجمان سيتي سنتر» و«النعيم سيتي سنتر» برأس الخيمة، مشيرة إلى هدفها التنموي المستدام الذي يتجسّد في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع في مختلف إمارات ومناطق الدولة، ووضعهم في صورة المبادرة والخدمات والمشاريع الحيوية في مجالات عملها التنموية، وذلك بجهود عدد من الموظفين والمتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع.

وأكدت حرص الوزارة على مواصلة تجربة المنصة التعريفية والترويجية لخدمات الوزارة، من منطلق المبادرة في الوصول إلى مجتمع الوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة والرد على جميع تساؤلاتهم وملاحظاتهم بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات والمبادرات والبرامج والفعاليات التي توفرها الوزارة لكافة فئات المجتمع، لاسيما ما يختص منها باستقرار الأسرة وتوعية الطفولة ودعم كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم ودعم الشباب المقبلين على الزواج، وغيرها من المجالات المجتمعية.

ووفرت منصة الوزارة كتيّبات تعريفية وفيديوهات تخصصية، ومعلومات تثقيفية تنموية في إطار الخدمات الحيوية ذات الأولوية التي توفرها الوزارة للمستفيدين، بما يضمن توسيع دائرة معرفة زوار المركز بالخدمات المقدمة لهم.