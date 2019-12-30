«حمدان الطبية» تعلن بدء استقبال طلبات دعم البحوث

دبي (وام)

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، فتح باب استقبال مشروعات البحوث العلمية الطبية من داخل دولة الإمارات التي سيتم من خلالها اختيار البحوث التي ستدعمها الجائزة ضمن فعاليات دورتها الحادية عشرة 2019/‏ 2020. وتقدم عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الجائزة، على دعم سموه المستمر لأنشطة الجائزة كافة التي تسعي دائماً لتطوير القطاع الصحي داخل الدولة وخارجها. وأشار إلى أن طلبات الدعم كافة والمستندات والأوراق المطلوبة تقدم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية تسهيلاً على المتعاملين، إلى جانب اتخاذ إجراءات التقييم اللازمة كافة لهذه البحوث، منوهاً بأن الجائزة ستقوم بإطلاق حملة إعلانية عن فتح باب استقبال طلبات دعم البحوث في معظم المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والعلاجية على مستوى إمارات الدولة كافة من أجل تقدم أكبر عدد ممكن من الباحثين بطلبات الدعم.

وذكر أن الجائزة اعتمدت مليوني درهم لتمويل 12 بحثاً جديداً في جامعة الإمارات وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وجامعة الخليج الطبية، وجامعة الشارقة.

وقال ابن سوقات إن الجائزة تتبع منهجاً علمياً دقيقاً لتقييم الأبحاث المقدمة، حيث تبدأ عملية التقييم الأولي من خلال لجنة البحوث التابعة للجنة العلمية، ثم تليها مراحل أخرى من التقييم للمحتوى العلمي من خلال محكمين عالميين كل حسب تخصصه، آخذين في الاعتبار أهمية البحث المقدم لمجتمع الإمارات ومستقبل البحث العلمي في الدولة.