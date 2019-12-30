الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية وذلك من الساعة 23:00 اليوم وحتى الساعة 10:30 من يوم غد الثلاثاء .

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور.