الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية وذلك من الساعة 23:00 اليوم وحتى الساعة 10:30 من يوم غد الثلاثاء .
وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور.
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