أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان حملة إقامة دولة الإمارات سارية المفعول، من دخول جمهورية أوزبكستان لمدة لا تزيد عن 30 يوماً دون تأشيرة مسبقة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020.
جاء ذلك من خلال مرسوم وقع عليه فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان لتسهيل دخول أراضي الجمهورية من قبل حملة إقامة دولة الإمارات، على أن يتم تقديم تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 90 يوماً على الأقل عند دخول الجمهورية.
يذكر أن جمهورية أوزبكستان كانت قد أعفت مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزبكستان تسمح لحملة إقامة دولة الإمارات دخول أراضيها 30 يوماً دون تأشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.