أوزبكستان تسمح لحملة إقامة دولة الإمارات دخول أراضيها 30 يوماً دون تأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان حملة إقامة دولة الإمارات سارية المفعول، من دخول جمهورية أوزبكستان لمدة لا تزيد عن 30 يوماً دون تأشيرة مسبقة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020.

جاء ذلك من خلال مرسوم وقع عليه فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان لتسهيل دخول أراضي الجمهورية من قبل حملة إقامة دولة الإمارات، على أن يتم تقديم تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 90 يوماً على الأقل عند دخول الجمهورية.

يذكر أن جمهورية أوزبكستان كانت قد أعفت مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة في مارس الماضي.