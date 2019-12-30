الامارات | كهرباء الشارقة تكشف عن المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تكشف عن المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2019

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في المنطقة الوسطى تضمنت إلغاء الخطوط الهوائية 33 ك ف أ بنسبة 100% واستبدالها بكابلات أرضية وفق أفضل المواصفات حيث تم إلغاء 1600 عمود هوائي لخطوط الضغط العالي 33 ك ف أ خلال عام 2019 كما تم الغاء 70% من الخطوط الهوائية لأعمدة 11 ك . ف. أ بنسبة تصل إلى 70% وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال العام القادم كما تم تركيب 1050 عمود إنارة جديد على مسافة 84 كم وتركيب 20 محول.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة والمياه في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالمية لكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة حيث تم التغذية لجميع المناطق السكنية بكابلات أرضية وموازنة الأحمال بين المغذيات ولم يشهد القطاع السكني أية بلاغات عن انقطاع الخدمات في المنطقة الوسطى بينما انخفضت نسبة الأعطال في القطاع الصناعي بنسبة 92%.

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وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى المهندس خليفة محمد الطنيجي أن الهيئة تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في كافة المناطق

واشار إإلى أن عدد أعمدة الإنارة في شوارع المنطقة الوسطى ارتفع ليصل إلى أكثر من 12500 عمود إنارة تعمل وفق أفضل المواصفات العالمبة منها 500 عمود تعمل بالطاقة الشمسية وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة العمل على تقديم خدمات متميزة للسكان في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن مشروعات الإنارة المتكاملة الموفرة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة الوسطى شملت طريق شعبية البحايص القديمة وطريق شعبية البحايص الجنوبي ومدخل شعبية المعاشي وطوي فاطمة وشعبية بن حسن وشعبية بن يولك وشعبية الثميد وشعبية بن شرارة وشعبية سيف بن عمير وشعبية السويح وسوق الخضار مليحة، أما المشروعات التي نفذتها الهيئة للإنارة بالطاقة الشمسية شملت شعبية تاهل والبطايح وبن ضيحان (تل الزعفران ) وشعبية الزبيدة.

وأشار إلى أن إدارة المنطقة الوسطى ساهمت في الفترة الماضية في إنارة الطريق الرابط بين الشارقة وخورفكان ( الجديد ) والممتد من شارع الامارات والى منطقة دفتا بتركيب عدد 1050 عمود إنارة بكل مستلزماته و عدد ( 20 ) محول كهرباء في مدة زمنية لم تتجاوز ( 35 ) يوم وتم إلغاء جميع الخطوط الهوائية 412 بنسبة 100 % في جميع المناطق التابعة لإدارةالمنطقة الوسطى والتي شملت (الزبير ، الحوية ، الرفيعة ، قطاه ، نزوى ، محافز ، الفلاح ، مهذب ، المدام ، البطائح ، البليدة ، الشنوف ، تاهل ، مزيرع ، الحمرية ، اللبسة ، الراشدية ، البديع ) وتم تمديد 50000 متر كايبلات لمشاريع مختلفة (تجاري ، صناعي ، سكني ، زراعي ) .

وأكد أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات العالمية.

