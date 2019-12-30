الامارات | مشرف عمال بدائرة حكومية يسرق خاتمي ألماس من منزل عميل

شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف عمال بدائرة حكومية يسرق خاتمي ألماس من منزل عميل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مشرف عمال لدى دائرة حكومية في دبي، غافل صاحب فيلا مواطن أثناء إشراف المتهم على تزويد المنزل بخدمة تابعة للدائرة، وسرق خاتمي ألماس، وذلك بعد أن دخل إلى غرفة النوم، مستغلاً خلو المنزل أثناء عملية التركيب، حيث كشفت تحريات شرطة دبي أن المتهم لديه سوابق إجرامية مماثلة.

وقال صاحب المنزل إن عدداً من موظفي تلك الدائرة حضروا إلى منزله لتزويده ببعض الخدمات الأساسية، وتركيب نظام يخص تلك الدائرة، وكان المتهم هو الذي يشرف على العمل، والوحيد الذي دخل الفيلا، وعاين غرفها، لافتاً إلى أن زوجته أخبرته بعد أن غادر الموظفون مقر سكنه، أنها كانت تضع خاتمين من الألماس على طاولة التسريحة بغرفة نومهما، لكنهما اختفيا بعد مغادرة العمال، فثارت شكوكه تجاه المشرف، كونه شاهده وهو يدخل إلى غرفته، فحرر بلاغاً بالواقعة بمركز الراشدية.

Advertisements

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل وضبط المتهم وعثر في منزله على أحد الخاتمين، لكنه أنكر سرقته، مشيراً إلى أنه اشتراه من أحد المتاجر في إمارة الشارقة، كما كشفت التحريات أن لديه سوابق، إذ ارتكب سرقة مماثلة بالطريقة ذاتها.

وأفادت التحقيقات بأن أفراداً من شرطة دبي انتقلوا مع المتهم إلى السوق المركزي بإمارة الشارقة، لمراجعة المحل الذي ادعى شراء الخانم منه، وتم الاستفسار من صاحب المحل عما إذا كان باع الخاتم للمتهم، فنفى كلياً، مؤكداً أنه ليس لديه خواتم بالمواصفات ذاتها، كما تم تسعير الخاتم لدى محل آخر، وتبين أن قيمته السوقية تقدر بنحو 10 آلاف درهم، خلاف ادعاء المتهم بأنه اشتراه بمبلغ مختلف.