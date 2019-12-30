الامارات | "موارد الشارقة": الأربعاء 1 يناير عطلة رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشارقة": الأربعاء 1 يناير عطلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة الذي يصادف يوم الأربعاء 1 يناير 2020م. وتقرر أن تكون عطلة رأس السنة يوم الأربعاء 1 يناير 2020م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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