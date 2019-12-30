الامارات | " الصحة " تطلق برنامجاً لخفض مؤشر استهلاك التبغ في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة " تطلق برنامجاً لخفض مؤشر استهلاك التبغ في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامجاً تدريبياً يعد الأول من نوعه في الدولة، لتعزيز القدرات والمهارات العلمية والعملية لـ 500 طبيب من كوادرها لتقديم خدمات الاقلاع عن التدخين بكافة أنواعه ومشتقاته في عيادات داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، بناء على دليل إرشادي موحد متسق مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالميا.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند، إلى أن البرنامج التدريبي لتطوير مهارات الأطباء في مساعدة المدخنين للإقلاع، يأتي في إطار جهود حثيثة ومتواصلة من الوزارة والشركاء المعنيين لتقليل نسبة المدخنين بالدولة، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في الخطط والاستراتيجيات.

موضحاً أن نتائج المسح الوطني الصحي 2017-2018 كشفت نتائجه عن انخفاض نسبة المدخنين البالغين بنسبة 18% منذ عام 2010.

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وأشار الدكتور حسين إلى التبعات الصحية للتدخين وتسببه في الإصابة بالأمراض غير السارية كالقلب والشرايين، والسرطان، السكري، والاعتلالات النفسية، بالإضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يشمل تكاليف مباشرة تتمثل بزيادة النفقات على الرعاية الصحية، وتكاليف غير مباشرة تتمثل في انخفاض إنتاجية المجتمع بسبب معدلات الوفاة المبكرة وانتشار الأمراض.