جزيرة ياس.. وجهة الترفيه الرائدة تحصد حزمة جوائز مرموقة خلال 2019

حصدت المعالم الترفيهية والمشروعات التطويرية في جزيرة ياس - الوجهة الترفيهية الرائدة في الإمارات - خلال العام 2019 ما مجموعه 32 جائزةً وتكريماً جديدا تنوعت ما بين جوائز محلية وإقليمية وعالمية وتكريمات وتصنيفات من مؤسسات مرموقة وأرقام قياسية في موسوعات عالمية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة "ميرال" بهذه المناسبة: " إنه مع اقترابنا من نهاية عام جديد مكلّل بالنجاحات لا يسعنا سوى أن نعبّر عن اعتزازنا بما حققته جزيرة ياس من إنجازات كان لها صدى عالمي".

وأضاف أنه مع انقضاء عقد من الزمن على افتتاحها استطاعت جزيرة ياس أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية الرائدة من خلال الجوائز والتكريمات التي حصدتها معالمها ومشروعاتها التطويرية المتنوعة هذا العام، ما يؤكد موقعها كوجهة مفضلة للضيوف محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتحتضن جزيرة ياس مجموعة من أبرز المدن الترفيهية ومرافق رياضتي السيارات والغولف على مستوى العالم، إلى جانب عدد من خيارات الإقامة والضيافة المميزة وباقة واسعة من المشروعات التطويرية قيد الإنشاء.

وحصدت الجزيرة جائزة "أفضل مشروع تطوير سياحي في العالم" لعام 2019 وجائزة "أفضل مشروع تطوير سياحي في الشرق الأوسط" لعام 2019 من "جوائز السفر العالمية".

وحصدت عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية التي تضم الأفعوانية الأسرع في العالم، جائزة "أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط" لعام 2019 وجائزة "أفضل مدينة ترفيهية في العالم" من جوائز السفر العالمية 2019.

كما حصلت على جائزة أفضل مبادرة استراتيجية لإشراك الموظفين، وجائزة الفعالية الأكثر إبداعاً على مستوى المدينة من جوائز "براس رينغ" التي تنظمها الرابطة الدولية للمدن الترفيهية وأماكن الجذب السياحي /IAAPA/.. كذلك حازت المدينة لقب "أفضل فعالية موسمية" لعام 2019 عن "مهرجان الشتاء" من جوائز "بارك ورلد إكسلنس".

وتلقت عالم فيراري أبوظبي "شهادة التميز" من موقع تريب أدفايزور في عام 2019 للعام الثالث على التوالي، وحصدت جائزة المنتج الجديد الأكثر ابتكاراً من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك" ، كما فازت بجائزة "المدينة الترفيهية الأفضل للعام" من جوائز منتدى تطوير المدن الترفيهية في الشرق الأوسط.

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أما ياس ووتروورلد، الحديقة المائية المستوحاة من التراث الإماراتي، فقد حصدت جائزة "المدينة المائية الرائدة في العالم "لعام 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى جائزة "المدينة المائية الرائدة في الشرق الأوسط" لعام 2019 من جوائز السفر العالمية.

وحصلت على جائزة "أفضل مدينة ألعاب مائية" من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك" للعام 2019 إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات في حوض سباحة وذلك احتفاءً بعام التسامح.

وتسلمت ياس ووتروورلد جائزتين من الاتحاد العالمي للحدائق المائية هما جائزة "أفضل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي" عن فعالية "ليالي الأضواء" وجائزة "أفضل حملة ترويجية" الخاصة بالتذاكر السنوية. واستطاعت ياس ووتروورلد أن ترسخ مكانتها بين أفراد المجتمع، حيث حصدت أعلى نسب تصويت على لقب "الوجهة المفضلة" من جوائز "واتس أون"، وجائزة "أفضل ترفيه مائي" من جوائز "كيدزاب"، إضافة إلى جائزة "الفائز الذهبي للحدائق المائية للعام" من جوائز مجلة "ماذر بيبي آند تشايلد" للعام 2019.

وفي عام 2019، حصدت عالم وارنر براذرز أبوظبي أربع جوائز من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك" وهي "أفضل حملة مبيعات وتسويق" و"أفضل مفهوم ترفيهي جديد" و"أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي"، و"أفضل مدينة ترفيهية"، كما حصلت على جائزة "أفضل مدينة ترفيهية" للعام 2019 من "ثيم بارك إنسايدر".



وتلقت المدينة الترفيهية عدداً من الجوائز والتكريمات المرموقة في قطاع صناعة الترفيه بما في ذلك جائزة "الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط" للعام 2019 من جوائز السفر العالمية، إضافة إلى جائزتين عن لعبة "باتمان: التحليق مع فارس الظلام" من جوائز ParkWorld Excellence Awards وجائزة "THEA للإنجاز المتميز" من رابطة الترفيه الموضوعي /TEA/.

وحققت المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز رقمين قياسيين في جينيس للأرقام القياسية هما "أكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز" و"أكبر مدينة ترفيهية مغلقة على مستوى العالم".

من جهته، حصد مضمار ياس لينكس أبوظبي جائزة "أفضل تجربة للعبة الغولف للعام" على مستوى دول الخليج ضمن جوائز سياحة الغولف من الجمعية الدولية لمشغلي جولات الغولف /IAGTO/، وكذلك المرتبة الثالثة ضمن قائمة "جولف دايجست" لـ "أفضل 10 ملاعب غولف في الشرق الأوسط".

واستطاعت جزيرة ياس أن تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم ليستمتعوا بمعالمها الترفيهية المتنوعة ومرافق الضيافة والإقامة المميزة، معززة مكانتها كوجهة سياحية عالمية تقدم لضيوفها تجارب ترفيهية فريدة لا تُنسى.