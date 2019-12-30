كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر متاهة متنقلة بالعالم في أبوظبي

تم إطلاق لعبة The Wonder Maze في أبوظبي مؤخراً، حيث تقدم للسكان تحديا مليئا بالتحولات والمنعطفات.

وتعير وجهة الجذب الجديدة في العاصمة أكبر متاهة متنقلة في العالم على مساحة 2787 متر مربع، وقد ظهرت مؤخراً في مارينا مول في أبوظبي (بين مدخل كارفور وسنتربوينت)، وهذا هو موقع الجذب الثالث في دولة الإمارات بعد حديقة حيوان العين و Riverland دبي.

ويتكون الهيكل من أكثر من 25000 متر مربع من القماش المشمع، و 1700 متر من أنابيب العمود و 8000 متر من الحبال التي يخلق لبمسارات والشبكات، ويبلغ طولها 3000 متر. واستغرق تركيبها في مارينا مول حوالي 1500 ساعة عمل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتوفر التجربة بأكملها لمعظم الزوار حوالي 45 إلى 60 دقيقة من المرح. ونظرًا لتصميم المتاهة وتطويرها في الوحدات النمطية، يتم تغيير تكوين المسارات بشكل متكرر – مما يضمن عدم وجود رحلتين متماثلتين. وفي المركز منصة عرض عالية ارتفاعها خمسة أمتار. وهناك أيضًا مخرج سريع لأولئك الذين يريدون مغادرة المتاهة دون الاضطرار إلى السير طوال الطريق مرة أخرى.

Advertisements

المتاهة مناسبة لجميع الفئات العمرية ويتم تصنيفها كنشاط عائلي يختبر إحساس المشارك بالاتجاه والذاكرة.

المتاهة مفتوحة الآن للجمهور يوميا من 11:00 صباحاً حتي 10:00 مساءً حتى 22 أبريل 2020.

أسعار التذاكر 35 درهم للكبار والأطفال دون طول 100 سم يدخلون بالمجان.

www.thewondermaze.com