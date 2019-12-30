كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم صيني حائز على نجمة ميشلان قريباً في دبي

من المنتظر أن يفتتح أحد أوائل المطاعم الصينية الحاصلة على نجمة ميشلان فرعاً جديداً له في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مطلع العام المقبل.

هوتونج هو مفهوم يقدمه ديفيد يو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أكوا للمطاعم، الذي افتتح مطعمين آخرين في نيويورك وميامي في عام 2019.

ويقع هوتونج في دبي في ليجاتوم بلازا، وسيضم تصميمًا داخليًا مستوحى من “الفنون الأربعة” في عهد أسرة تشينغ والأقاليم الحدودية لطريق الحرير، ويضم جدارًا من الحجر الرملي المصنوع يدويًا يجسد التقاطع بين التصميم الصيني والإسلامي، بالإضافة إلى Wishing Tree التقليدية كتكريم لأشجار Lam Tsuen Wishing الشهيرة في هونغ كونغ.

ويقع المطعم الذي يملك فرعاً أيضاُ في شارع Shard الشهير في لندن في الطابقين الأرضي والأول من مبنى Gate 6 وسيضم مطعمًا داخليًا وصالة وتراس خاص وغرفتي طعام خاصتين.

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وسوف تشمل القائمة، التي صممها يو أطباقاً من هونج كونج ولندن بما في ذلك Red Lantern؛ سرطان البحر المقرمش مع الفلفل المجفف، وهلبوت ريد ستار نودلز، في حين ستضم قائمة المشروبات التوابل والأعشاب الصينية المميزة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.