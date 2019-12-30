الامارات | "الأرصاد": ضباب ورؤية منعدمة أحياناً حتى "التاسعة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": ضباب ورؤية منعدمة أحياناً حتى "التاسعة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد، قائدي المركبات من تشكّل ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، منوهاً إلى أن الرؤية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والوسطى.
وتوقع المركز استمرار تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية حتى التاسعة من صباح اليوم، مناشداً قائدي المركبات، ضرورة توخي الحذر.
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