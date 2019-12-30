الامارات | تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق (أبوظبي- دبي) و(أبوظبي-العين) و(العين- دبي)

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق (أبوظبي- دبي) و(أبوظبي-العين) و(العين- دبي) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شرطة أبوظبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق (أبوظبي- دبي) و طريق (أبوظبي-العين) و طريق (العين- دبي). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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