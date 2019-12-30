«تكافل الصحفيين» يوافق على 7 طلبات قروض

دبي(الاتحاد)

وافق مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعه برئاسة ياسين سالم رئيس المجلس على صرف 7 طلبات لمنح القروض، منها طلبان من عضوين عاملين، و5 من المنتسبين، من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق، والتي بلغ عددها 39 طلباً، بعد أن منح الصندوق 9 دفعات سابقة لعدد 69 من أعضائه.

وقال نبيل الكثيري، أمين السر العام لصندوق التكافل الاجتماعي، إن مجلس الإدارة اعتمد صرف هذه الدفعة من القروض للزملاء ممن لديهم ظروف طارئة والذين قاموا باستيفاء مستندات صرف القرض.

وأشار أمين السر العام، إلى أن الموافقة على طلبات القروض المقدمة تمت بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وطبقا للشروط ولائحة النظام الأساسي للصندوق، وبذلك يكون الصندوق قد منح أعضاء الصندوق قروضاً بمبلغ 2.740.000 درهم (مليونان وسبعمائة وأربعون ألف درهم)، لعدد 76 من الأعضاء منذ بداية عمل المجلس وحتى نهاية هذا العام.

وأوضح الكثيري أن اجتماع مجلس الإدارة تطرق إلى تفعيل دور لجنة الدعم الاجتماعي ولجنة تنمية الموارد ويسعد المجلس تلقي الاقتراحات من الأعضاء للمساهمة في تنشيط لجانه.

من ناحيتها قالت فضيلة المعينى أمين الصندوق، إن مجلس إدارة الصندوق عقد 10 اجتماعات منذ توليه المسؤولية نهاية مارس الماضي وحتى نهاية العام، وأصدر 10 قرارات لمنح قروض للأعضاء المتقدمين بطلبات للحصول على القرض لعدد 76 منهم 32 عضواً عاملاً بإجمالي مبلغ 1.630.000 درهم وعدد 44 طلبا من الأعضاء المنتسبين بإجمالي مبلغ 1.110.000 درهم، كما قرر مجلس الإدارة صرف إعانات وفاة وحالات طارئة بإجمالي مبلغ 105.000 درهم. وبذلك يكون إجمالي المنصرف كقروض وإعانات خلال فترة اجتماعات المجلس السابقة ما إجماليه 2.845.000 درهم، استفاد منها عدد 78 من الأعضاء العاملين والمنتسبين.