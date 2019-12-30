اختتام «فرسان التسامح» بعجمان

عجمان (وام)

شهد الشيخ عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان حفل ختام مبادرات فريق فرسان التسامح التطوعي التابع لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، الذي أقيم برعاية من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، بهدف تعزيز ثقافة تقبل الآخر والتفاعل الإيجابي مع الشعوب والحضارات ونشر نهج الأخوة الإنسانية التي تنادي بها دولة الإمارات وقيادتها باستمرار. حضر الحفل الذي نظمته شبكة رؤية الإمارات الإعلامية في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في عجمان، عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهم مروان المهيري، وعفراء بن هندي، وهند بن هندي إلى جانب عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والآسيوية. واشتمل الحفل الختامي على عدد من الفعاليات الفلكلورية الشعبية والتراثية التي قدمتها فرق إماراتية وعربية وآسيوية، وأكدت خلالها على أهمية قيم التسامح وتبادل الثقافات. وعبر فرسان التسامح التطوعي عن شكرهم وامتنانهم لشبكة رؤية الإمارات على احتضانها لهم طوال فترة تنفيذهم لمبادراتهم خلال عام 2019، مشيرين إلى أنهم كرسوا قيم التسامح والتعايش من خلال مبادراتهم المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال زياراتهم الميدانية وفعالياتهم التفاعلية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن ناصر النعيمي أن فريق التسامح التطوعي خلال عام 2019 لم يكتف بصياغة وتأصيل مفاهيم وممارسات التسامح نظرياً فحسب، وإنما نشر قيم التسامح عبر تنظيمه مجموعة من المبادرات المجتمعية الفاعلة.