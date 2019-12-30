رأس الخيمة (وام) أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتفاني وإخلاص الموظف زهير حميد كعوس الذي قضى قرابة نصف قرن في خدمة الإمارة من خلال جهوده في دائرة الجمارك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس الدكتور محمد المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والموظف زهير حميد كعوس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مسيرة عمل كعوس التي استمرت 47 عاماً تعد نموذجاً إيجابياً في الالتزام والجدية والقدوة الحسنة لكل الموظفين والعاملين في الإمارة، لافتاً سموه إلى ضرورة التحلي بالصفات والخصال الحميدة داخل بيئة العمل لخلق مناخ بنّاء وداعم بما يسهم في نجاح منظومة العمل وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأعرب سموه عن تمنياته لكعوس بالتوفيق والنجاح في المرحلة القادمة من حياته، لتظل جهوده في إثراء منظومة العمل محل تقدير واهتمام لنقل تجربته إلى مختلف موظفي الدائرة وبما ينعكس على استمرار مسيرة النجاح والإنجازات في مختلف القطاعات في رأس الخيمة.

ومن جانبه أعرب زهير حميد كعوس عن سعادته البالغة بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه كأب وقائد ذي رؤية حكيمة تدفع الجميع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على أرض إمارة رأس الخيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم رأس الخيمة يشيد بتفاني موظف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.