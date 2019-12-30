مليار درهم تكلفة 3 طرق في الفجيرة وخورفكان وكلباء

السيد حسن (الفجيرة)

تنجز وزارة تطوير البنية التحتية العام المقبل 3 مشاريع طرق رئيسة في الفجيرة وكلباء وخورفكان، بتكلفة تتجاوز نصف مليار درهم، مؤكدة ارتفاع نسب الإنجاز حيث تشكل هذه المشاريع نقلة نوعية في ملف إنجاز وتنفيذ الطرق بالدولة، وهذه المشاريع هي شارع خورفكان مليحة وربطه بشارع خليفة بالفجيرة، وشارع كلباء الدائري وربطة أيضاً بشارع خليفة بالفجيرة، وإعادة تأهيل وتطوير شارع حمد بن عبدالله بمدينة الفجيرة.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية: «إن نسبة الإنجاز في شارع خورفكان/ مليحة حتى تاريخه بلغت 85%، وتبلغ تكلفة المشروع 170 مليون درهم، ويشتمل المشروع على تطوير ورفع كفاءة واستكمال الطريق رقم ( E99) من شارع الشيخ خليفة وحتى تقاطع طريق يبسه بإمارة الفجيرة وإلى مدينة خورفكان، مرورا عبر المنطقة الجبلية الوعرة رابطاً منطقة المديفي بمنطقة الحراي بخورفكان وكذلك بمنطقة البدية بالفجيرة وحتى مدينة دبا الفجيرة من خلال الطريق الجاري تنفيذه حالياً».

ولفت المهندس الحمادي، أن مشروع شارع خورفكان/ مليحة، يشتمل على أعمال حفر وردم لإنشاء الطريق على جدر استناديه ذات ارتفاعات تتراوح ما بين 7 إلى حدود 39 متراً، إضافة إلى أن المشروع يحتوي على إنشاء عدد من القنوات المائية وعبارات الصرف إلى مصبات المياه القائمة بالمنطقة، وعلى أعمال حماية القطوعات الصخرية وإنشاء وصلتين للطريق، الوصلة الأولى عند منطقة المديفي، والثانية عند منطقة الحراي، بالإضافة إلى استكمال الطريق القائم الآن من دوار النادي بالمديفي وربطة بالمشروع.

وأشار مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، أن المشروع يتضمن كذلك أعمال حماية لخطوط الخدمات القائمة مع إنشاء أعمال تطويرية جديدة لشبكة الاتصالات، ويتضمن تحويل للخطوط القائمة وعمل حماية لخط الغاز الرئيسي المغذي للمدينة وإنشاء خطوط كهرباء ذات ضغط عالٍ وذلك لأعمال إنارة الطريق مع عمل اللوحات المرورية التحذيرية.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في المنطقة لشبكة الطرق الاتحادية الأخرى، ويبلغ طوله 5.5 كيلو متر، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الفنية والمواصفات العالمية ليربط المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة ببقية إمارات الدولة.

وقال المهندس الحمادي: «من المشاريع المهمة مشروع طريق كلباء الدائري بتكلفة تصل إلى 83 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخه 80%، ومن المتوقع إنجازه في النصف الأول من العام المقبل 2020». ويقع المشروع في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، ويعد هذا المشروع صلة الوصل بين شارع الشيخ خليفة بن زايد بالفجيرة وخطم ملاحة على حدود سلطنة عمان، ويبلغ طوله 8 كيلو مترات، ويتكون من طريق مزدوج على حارتين باتجاهين، وصمم وفق أحدث التصاميم العالمية، ويوجد عليه إشارة ضوئية بالقرب من مدينة محمد بن زايد بمنطقة الحيل الصناعية، وتم تصميمه بحارتين في اتجاهين مع وجود مسافة لعمل حارة ثالثة في المستقبل البعيد.

وجاري العمل على تنفيذ 3 عبارات لمياه الأمطار على الطريق، وقناة مائية تسمح بتصريف المياه من خلالها من جبال الفجيرة وكلباء إلى المناطق المحدد. وقال المهندس الحمادي: « أما المشروع الثالث فهو مشروع إعادة تطوير وتأهيل شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم، وتجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 87.5% حتى شهر ديسمبر الجاري، حيث تم الانتهاء من إنشاء النفقين الرئيسيين في الشارع وفتح عدد من المسارات عليه أمام حركة سير المركبات كما في دوار التأمين ودوار شارع النجيمات مع مول الفجيرة، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من العام المقبل 2020.