خالد بن زايد: تطوير شامل لفئات المجتمع

أبوظبي (وام)

ثمن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اعتماد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم ومنحهم الفرص في مجتمع آمن، يضمن الحياة الكريمة لهم.

وأشاد سموه بالدعم والاهتمام الكبير الذي يتلقاه أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فضلاً عن الاهتمام المتنامي والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي يسجلها أصحاب الهمم أنفسهم.

وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: إن إصدار سياسة حماية أصحاب الهمم يتوافق تماماً مع التوجهات المستقبلية لحكومتنا الرشيدة، بشأن القيام بتطوير شامل لجميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، كما أنه يتفق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بمحاورها الستة التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة، والتي بموجبها تم إطلاق مسمى «أصحاب الهمم» عليهم لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات.

وأكد سموه أن مؤسسة زايد العليا تسعى في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لصالح أصحاب الهمم، ليس على مستوى إمارة أبوظبي فقط، بل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.