«دار البر»: افتتاح مسجد أوغندا يجسد رسالة الإمارات الإنسانية

دبي(الاتحاد)

دشنت جمعية دار البر مسجداً جديداً في أوغندا، بحضور حشد من الشخصيات والمسؤولين وجموع كبيرة من أبناء المنطقة، التي شيد فيها المسجد، في إطار المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية والتنموية لـ«دار البر» في مناطق واسعة وممتدة حول العالم. حضر افتتاح المسجد، في منطقة إمبيجي والتي تقع على بعد 80 كيلومتراً عن العاصمة الأوغندية كمبالا، حسن صالح آل علي، مدير مكتب رئيس قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية، الذي زار جمهورية أوغندا في مهمة عمل، وتضمن حفل الافتتاح فقرات معبرة، وسط حضور واسع من أهالي المنطقة، من النساء والرجال والأطفال، بينهم عمدة المنطقة والأعيان، واشتمل الحفل على وليمة غداء قدمها الأهالي ابتهاجاً بالمشروع. وأكد يوسف اليتيم مدير إدارة المشاريع الخيرية في جمعية دار البر، أن المشروع يجسد الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات، ورؤية الخير والتسامح والاعتدال والوسطية لقيادة الدولة الرشيدة، مشيراً إلى حاجة بعض المناطق في أفريقيا وسواها إلى مثل تلك المشاريع، التي تحظى بتفاعل الأهالي هناك وتحقق سعادتهم، وهو ما رصده ممثل الجمعية المشارك في حفل افتتاح المسجد، الذي يشتمل على مرافق متكاملة ومزود بخدمات شاملة.