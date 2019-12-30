أبوظبي (الاتحاد) خرجت شرطة أبوظبي الدفعة الأولى من الموهوبين في مجال الفروسية ضمن برنامج الفرسان في مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي.

حضر التخريج مدير إدارة الدوريات الخاصة، وعدد من الضباط ومنتسبي القيادة.

وتابع الحضور، خلال حفل التخريج، سيناريوهات أمنية وتشكيلات قام بها الفرسان من دوريات الخيالة تدرب عليها الموهوبون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال رئيس قسم الفروسية في إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي، إن دوريات الخيالة تعزز وجود عناصر الشرطة في الأحياء والمجتمعات السكنية والوقاية من الجريمة، حفاظاً على الأمن والأمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تخرج أول دفعة من «الفرسان الموهوبين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.