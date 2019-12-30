«رواد» و«الشارقة للتعليم» يفتتحان «نجوم الأعمال 6»

الشارقة (وام)

افتتحت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» النسخة السادسة من المبادرة الطلابية السنوية «نجوم الأعمال» بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 4 يناير، وذلك في «06 مول» بالشارقة بمشاركة 135 طالباً وطالبة - منهم 112 من طلبة المدارس - حيث يستعرضون 50 مشروعاً قابلاً للتطوير إلى مشاريع أعمال مستقبلية.

حضر الافتتاح لدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومحمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم وخالد بن بطي الهاجري عضو مجلس إدارة مؤسسة «رواد» وحمد المحمود مدير المؤسسة ومروان المشغوني مدير إدارة الاتصال الحكومي في مركز إكسبو، وجمع من موظفي المؤسسة وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المبادرة، ولفيف من مرتادي «06 مول».

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»، إن المبادرة باتت منصة مثلى لإطلاق نجومية أبنائنا وبناتنا الطلبة مبكراً واستكشاف مكامن التميز والريادة لديهم في مجال المال والأعمال، بحيث يتم استثمار ما يحملونه من أفكار خلاقة وميول تجارية، ومساعدتهم في عرضها على شكل تجارب مصغرة خلال المبادرة.

وأضاف أن الكثير من مشاهير الاستثمار ورواد الأعمال الحاليين على مستوى العالم بدأوا رحلتهم نحو النجاح من مشاريع صغيرة جداً سرعان ما تطورت وتوسعت لتصبح شركات عالمية كبرى ذات إيرادات وأرباح عالية، مؤكداً أن هناك العديد من القصص الملهمة لشباب مواطنين بدأوا مسيرتهم الريادية مبكراً واقتحموا عالم العمل الحر، وتمكنوا من رسم الحروف الأولى في مسار حياتهم العملية بنجاح.

وأوضح أن مبادرة نجوم الأعمال تحت إشراف ورعاية مؤسسة «رواد» ومجلس الشارقة للتعليم تهدف إلى إعداد وتحفيز الجيل التالي من رواد الأعمال في إمارة الشارقة بشكل خاص وفي دولة الإمارات ككل وتنمية السلوك الريادي لديهم وتشجيع الأسر لدعم النشاط الإبداعي الموجه بروح المبادرة من الطلاب من خلال حث أبنائهم وبناتهم على إطلاق الأنشطة الريادية لتأسيس مشاريع تجارية، حيث بلغت قيمة المنح التي قدمتها المؤسسة للطلبة 46500 درهم هذا العام.

من جانبها، قالت أمينة محمد، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في مؤسسة «رواد»، إن المبادرة التي انطلقت لأول مرة عام 2015 حققت نقلة نوعية خلال الدورات الخمس السابقة على صعيد المشاركات، سواء في عدد الطلبة، أو المدارس والجامعات، وكذلك عدد المشاريع المشاركة، وأصبح الحدث ملتقى سنوياً للطلبة الراغبين في دخول عالم العمل الحر مستقبلاً مشيرة إلى أن إجمالي الطلبة المشاركين خلال الدورات السابقة بلغ 120طالباً وطالبة، ونجحوا في عرض تجربة 40 مشروعاً متنوعاً، كما بلغ إجمالي إيرادات هذه المشاريع 152 ألف درهم.

المبادرات والأنشطة

قال محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إن المبادرات والأنشطة التي تتعلق بالطلبة شكلت على مر التاريخ التعليمي الحديث جسراً للابتكارات التي ساهمت في تغيير مسار اقتصادات العديد من الدول لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت واعية لأهمية هذا الجانب وبادرت مبكراً إلى إطلاق الفعاليات والمبادرات التي من شأنها تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية. وأضاف أن نسخة نجوم الأعمال هذا العام تشهد إضافة جديدة ونوعية، وهي نجوم الأعمال في المنطقة الشرقية، حيث يشارك 32 من طلبة المدارس والجامعات وتنطلق فعالياتها 2 يناير المقبل في كورنيش خورفكان.