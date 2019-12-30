سعيد بن طحنون يحضر أفراح العامري والكثيري بالعين

العين (وام) حضر معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد بن عثعيث العامري، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعه أفراح الخبيصي 2 بالعين، الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري، والدكتور سالم بن محمد بن ركاض العامري، ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وحشد من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما حضر معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد عبدالله الكثيري وعائلة محمد عون الكثيري، بمناسبة زفاف نجليهما «حسين» إلى كريمة مدهش عون الكثيري و«نايف» إلى كريمة عيضة محمد الكثيري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة أفراح اليحر بالعين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة.

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