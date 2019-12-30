«نظفوا الإمارات» تجمع 39 طن نفايات من مختلف إمارات الدولة

دبي (الاتحاد) أعلنت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن نجاح منقطع النظير حققته الدورة الثامنة عشرة من حملة «نظفوا الإمارات» التي نفذتها المجموعة تحت رعاية وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 5 إلى 23 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى تمكن 27.865 مشاركاً في الحملة من جمع 39 طن نفايات أعيد تدوير 1,420 كيلوجراماً منها، مشيرة إلى أن المشاركين في الحملة قاموا بتغطية 54.5 كيلومتر في مختلف مناطق الدولة.

وقالت، إن المشاركين تمكنوا من جمع 2.5 طن من النفايات في الشارقة، و3 أطنان من النفايات في أم القيوين، بينما تم جمع 5 أطنان من النفايات في عجمان، و12.5 طن من النفايات في دبي.

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