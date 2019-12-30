«إسعاد شرطة دبي» توقع مذكرة مع «مؤسسة المطارات»

دبي (الاتحاد) وقّعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة مطارات دبي، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، حيث تتضمن البطاقة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص للموظفين بنسب مختلفة.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، ووقعها من مؤسسة مطارات دبي، السيد ماجد سلطان الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي، الشؤون المؤسسية، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

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