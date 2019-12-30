وفد شرطة عجمان يزور «مركز دبي الذكي»

عجمان (الاتحاد)

زار وفد من شرطة عجمان مركز شرطة دبي الذكي «SPS» للاطلاع على أفضل الممارسات، تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة بدعم التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وترأس الوفد العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ورئيس لجنة التحول الذكي بشرطة عجمان، يرافقه المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، والمقدم سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات وعدد من الضباط وصف الضباط أعضاء لجنة التحول الذكي.

وكان في استقبالهم الرائد أحمد محمد بن فهد مدير مراكز الشرطة الذكية SPS، ثم قدم شرحاً عن نشأة مركز الشرطة الذكي وفكرة استحداثه ليقدم خدمات المركز الشامل دون الحاجة إلى الموظفين.

وتعرف الوفد على أنواع مراكز الشرطة الذكية ومنها مركز الشرطة الذكي SPS، ومركز الشرطة الذكي درايف ثروSPS Drive through والذي يتطلب من المتعامل دخول المركز للحصول على الخدمات ويوفر وسائل إسعاد وترفيه للمتعاملين، أما النوع الثالث مركز الشرطة الذكي ووك إنSPS Walk in وهو عبرة عن جهاز آلي يمكن للمتعامل الحصول على الخدمات منه دون نزوله من مركبته ويقدم 16 خدمة، ويصمم المركز حسب طابع الموقع الذي يتواجد فيه.

كما اطلع الوفد على آلية عمل المركز منذ دخول المتعامل للمركز والمنصات التي يمر خلالها قبل وصوله إلى غرفة تقديم الخدمة، والتي يتم فيها تقديم الخدمة المطلوبة بـ6 لغات عالمية دون الاستعانة بالعنصر البشري، إضافة إلى التعرف على نظم تخزين البيانات والأنظمة الذكية المستخدمة في المركز.