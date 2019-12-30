«الصحة» تدعم مرضى التصلب اللويحي وارتفاع ضغط الدم

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة باير الشرق الأوسط، وشركة اكسيوس لخدمات التثقيف الصحي، بهدف توفير الأدوية ولمدة عام كامل لعدد من مرضى التصلب اللويحي ومرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي وارتفاع ضغط الدم الرئوي المزمن الناتج عن الانسداد التجلطي، الذين لا يشملهم تأمين صحي يغطي التكلفة الكلية للعلاج، وذلك ضمن إطار «مبادرة دعم» التي أطلقتها الوزارة في عام 2018.

ويأتي هذا الإعلان من ضمن جهود الوزارة إلى توسيع نطاق برامج دعم المرضى السابقة من خلال إضافة منتجات جديدة إليها وذلك لمساعدة عدد أكبر من المرضى المحتاجين وإتاحة خيارات علاج متعددة لهم.

وقع المذكرة في مقر ديوان الوزارة بدبي الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وهينريك وولف مدير إدارة باير للشرق الأوسط، وأنس السفاريني المدير التنفيذي لشركة اكسيوس.

وأشارت الدكتورة رقية البستكي من الوزارة إلى أهمية تجديد المبادرة للعام الثاني على التوالي وإضافة عدد من الأدوية لهذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تخفيف آلام المرضى الذين لا يشملهم تأمين صحي يغطي التكلفة الكلية للعلاج، وتحسين التزامهم بخطة علاجهم الموصوف لهم من قبل الطبيب المختص المعالج، ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالـتأمين الصحي، والمرضى الذين يفتقرون إلى تغطية تأمينية للوصفات الطبية للحصول على علاجهم.

وقال هينريك وولف، مدير إدارة شركة باير الشرق الأوسط: «يعكس تصريح وزارة الصحة ووقاية المجتمع التزامها المستمر والوثيق بالشراكة مع كافة مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك بهدف دعم أهم القضايا التي تواجه المجتمع بالإضافة إلى تسهيل عملية وصول خدمات الرعاية الصحية لمختلف الأفراد. فمثل هذه الفرص تهدف إلى تعزيز أطر التعاون مع الوزارة في الدولة. كما يعكس تصريح وزارة الصحة ووقاية المجتمع تماشي أهداف شركة باير مع استراتيجية الوزارة التي ترمي إلى توفير خدمات صحية وعلاجية متميزة وبأسعار مناسبة، تلبي احتياجات المرضى».