وسائل نقل بديلة للمركبات الخاصة من وإلى أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وفرت دائرة البلديات والنقل، ممثلة بمركز النقل المتكامل، وسائل نقل بديلة عن استخدام المركبات الخاصة من ضواحي أبوظبي إلى داخل المدينة، تزامناً مع بدء تنفيذ نظام التعرفة المرورية ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

ووفر المركز 327 حافلة جديدة، وأضاف 47 رحلة من ضواحي أبوظبي إلى مدينة أبوظبي، و43 رحلة إضافية عبر جسر خليفة قادمة من منطقة الشهامة وجزيرة ياس، و104 رحلات إضافية عبر جسر المقطع قادمة من مناطق مصفح، وبني ياس والنهضة.

ومن خلال نظام التعرفة المرورية، يسعى مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي إلى تخفيف الازدحام المروري، ويشجع على استخدام وسائل النقل البديلة كمشاركة السيارات، الأمر الذي يسهم في تقليل الاستخدام الفردي للمركبات، كما يشجع النظام أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل، في الوقت الذي يحافظ فيه على البنية التحتية للطرق واستدامتها، ويرفع كفاءة وإنتاجية قطاع النقل، ويحافظ على بيئة معيشية نظيفة، ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي، ويعزز الجهود المبذولة لتطوير مشاريع البنية التحتية للطرق.

ويستعد مركز النقل المتكامل لتطبيق نظام التعرفة المرورية الخميس المقبل على أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

وكانت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي أقرت تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بنظام التعرفة المرورية في الإمارة الذي سيبدأ تطبيقه في 2 يناير المقبل، ليصبح دفع رسوم عبور البوابات خلال أوقات الذروة فقط، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل.

وحددت الدائرة أوقات الذروة من الساعة 7:00-9:00 صباحاً، ومن 5:00-7:00 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

إعفاءات

يشار إلى أن الدائرة أعفت كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمواطنين المتقاعدين من رسوم نظام أبوظبي للتعرفة المرورية. فيما المركبات المستثناة من تطبيق التعرفة المرورية هي مركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والمركبات المقطورة، والحافلات العامة، والحافلات المدرسية المسجلة في إمارة أبوظبي، وجميع حافلات نقل الركاب المحددة سعتها من سلطة الترخيص 26 راكباً وما فوق والمركبات الكهربائية ومركبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركبات وزارة الداخلية، ومركبات شرطة الإمارات المحلية الأخرى، ومركبات الإسعاف، ومركبات القوات المسلحة، ومركبات الدفاع المدني، والدراجات النارية.