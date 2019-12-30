3 آلاف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة بدبي

آمنة الكتبي( دبي)

خصصت شرطة دبي 3 آلاف شرطي لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة، و25 موقعاً لفعاليات الألعاب النارية والضوئية.

و قال اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إن اللجنة أنهت استعداداتها لتأمين الاحتفالات، بخطة ذكية وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية أثناء احتفالات السنة الجديدة، وأنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

ودعا اللواء الغيثي أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة 999 وللبلاغات غير الطارئة على الرقم 901، أو التوجه لأقرب موقع يتواجد فيه أفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات والمفقودات، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، ولمزيد من الإرشادات يرجى متابعة الوسم «الهاشتاغ» #رأس_السنة_في_دبي

مسارات الوصول

وأشار إلى أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك 3 مسارات، المسار الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب وسيتجه إلى «ساوث ريدج» المنطقة المخصصة لمشاهدتهم الألعاب النارية.

وتابع أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، أما المسار الثالث فسيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وأكد اللواء الغيثي أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فصل العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد الانتهاء من مشاهدة الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ استخدام «مخارج الحريق».

دفاع مدني

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، إنهم بدورهم قاموا بتأمين كافة المواقع المحددة للاحتفال، كما خصصوا أكثر من 600 شخص من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات التأمين إلى جانب استعداد 21 مركزاً تابعاً لهم لأي طارئ، مع توفير 70 آلية إطفاء.

إسعاف

وبدوره قال خليفة بن دراي مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إنه تم تخصيص 212 آلية إسعاف متنوعة بدءاً من الدراجات النارية والهوائية وانتهاء بالمستشفى الميداني، هذا إلى جانب 15 سيارة إسعاف متواجدة في موقع الاحتفالات و80 مسعفاً، والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي وكافة المستشفيات تأهباً لأي حالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعانتهم للمرة الأولى بالإسعاف البحري عند منطقة برج العرب.

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إدارة الحركة المرورية

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، مبينة أن سيتم افتتاح مركز جديد ومتطور في بر دبي.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير 16 ألف موقف في منطقة برج خليفة و3000 موقف في الساحات، لافتة إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

ألعاب نارية

وقال أحمد ثاني المطروشي مدير مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، الجهة المنظمة للاحتفالات، بأنهم وتلبية لرغبة الجمهور، أعادوا الألعاب النارية إلى جانب المضيئة، كما سيتم إطالة فترة الاحتفالات والبدء بها في وقت أبكر، موضحاً أن مدة الألعاب النارية 5 دقائق.