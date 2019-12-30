500 مجسم ضوئي في أبوظبي تستقبل 2020

هالة الخياط (أبوظبي)

نشرت بلدية مدينة أبوظبي 500 مجسم ضوئي هندسي يرمز للعام 2020 في العديد من المناطق داخل جزيرة أبوظبي احتفاءً بعام الاستعداد للخمسين 2020.

وأوضحت البلدية أن المجسمات الضوئية تتوزع على كورنيش أبوظبي، وشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجسور المقطع، وكارفور، ومصفح، والمرور، وذلك في إطار تفاعلها مع استحقاقات هذا العام الذي يشكل خريطة طريق نحو الخمسين عاماً المقبلة، ولتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالخدمات بما يتطابق مع رؤية القيادة الحكيمة.

وأكدت البلدية أنها تحرص على استخدام أجود المواد، وذلك بهدف توفير أفضل متطلبات السلامة لأفراد المجتمع والبيئة، حيث تم استخدام أفضل أنواع الكيبلات الكهربائية، وقواطع الكهرباء العازلة، والعوازل البلاستيكية والمطبات الصناعية، كما تم استخدام الإنارة من نوعية LED الموفرة للطاقة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن أن العام القادم سيكون عام الاستعداد للخمسين.. وخلاله سيتم الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة نوعية في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية، والإعلام والصحة والعمل بروح الفريق الواحد، وبروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وعام 2020 سيشهد أجواء مشابهة لأجواء عام 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن.