11 مبادرة و5 حلقات لـ«شباب الخارجية» في عامه الأول

أبوظبي (وام)

شهدت السنة الأولى لمجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي 11 مبادرة ذات علاقة باستراتيجيته وفي سبيل دعم الأجندة الوطنية للشباب وتنظيم حصص رياضية للشباب المستعدين للانضمام إلى دورة الألعاب الحكومية الثانية، والتي عقدت في أبريل 2019، فضلاً عن إطلاق نشرة «شباب السلك» والتي تسلط الضوء على الشباب المتميزين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي البعثات الدبلوماسية للدولة.

وقد تبنى مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ تأسيسه شعار «دبلوماسية المستقبل، طموحٌ وأمل» وتتمثل رؤيته في العمل على إعداد جيل واعد من الشباب الدبلوماسيين المبتكرين والمبادرين يساهمون في تحقيق أجندة الشباب 2021.

ويهدف المجلس من رؤيته إلى العمل على تنمية وتطوير المهارات والقدرات والكفاءات الخاصة بشباب الوزارة، وإظهار دور وجهود دولة الإمارات دولياً في تمكين الشباب واحتضان طموحاتهم وآمالهم، والارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز في السياسة الخارجية.

وخلال عامه الأول، ركّز المجلس على توفير منصات حوارية مختلفة تجمع بين القادة والشباب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فكان حلقة وصل تعمل على نقل المعرفة وبناء قدرات الشباب للارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على الابتكار والمعرفة وتحقيق التميز في السياسة الخارجية.

وعمل المجلس على تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية شملت مشروعين يهدفان إلى بناء قدرات الشباب في دولة الإمارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب فضلاً عن استضافة مكعّب المهارات المتقدمة بالتعاون مع برنامج الإمارات للمهارات المتقدمة.

ونظم المجلس خلال عامه الأول 5 حلقات شبابية استقطبت ما يزيد على 450 شاباً وشابة وتعد الحلقات الشبابية إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتم خلالها طرح العديد من القضايا والموضوعات التي تمس الشباب.

وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في أول جلسة من سلسلة جلسات «للنجاح قصة» والتي عقدت على هامش مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية 2018 وبحضور ومشاركة أكثر من 25 شاباً وشابة، حيث سلطت معاليها الضوء على المثابرة والاجتهاد في العمل والبحث عن فرص لتطوير الذات واكتشاف ما هو جديد من خلال تعلم اللغات المختلفة وأهمية التفكير الإيجابي لطرح الحلول المبتكرة.

وفي شهر مارس 2019، استضاف مجلس الشباب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ضمن الجلسة الثانية من سلسلة «للنجاح قصة» وأكد معاليه خلالها أهمية تطوير المهارات الأساسية للشباب أعضاء السلك الدبلوماسي، داعياً الدبلوماسيين الشباب إلى التركيز على إبراز قصص النجاح والإنجازات المتعددة التي تحققها الدولة في شتى المجالات.

ومن خلال سلسلة خاصة بعنوان «رجال رافقوا مؤسس الدولة»، نظم المجلس لقاءات مع شخصيات رائدة رافقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد وكان لها دور قيم في تأسيس الدولة فضلاً عما تهدف إليه من نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتوثيق تاريخ تأسيس السياسة الخارجية للدولة ودعمها من خلال دعم استدامة المعلومة ونقل الخبرات وتعزيز التواصل بين مختلف أجيال وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبلغ عدد الجلسات ضمن هذه السلسلة لعام/2018-2019/ 4 جلسات وشارك فيها أكثر من 250 موظفاً في الوزارة.

واستضاف مجلس شباب الوزارة معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة في جلسة حوارية بعنوان «للنجاح قصة - الدبلوماسية في العمل»، وذلك ضمن السلسلة الخاصة من الجلسات المعرفية والتفاعلية التي تندرج تحت شعار «رجال رافقوا مؤسس الدولة» واستعرض معاليه خلالها ذكريات وأقوال وأفعال الوالد المؤسس للدولة، والتي تعود إلى فترة الستينيات وقيام الدولة، مستذكراً مسيرة الشيخ زايد ودوره في بناء العلاقات الخارجية ووضع الحجر الأساس للسياسة الخارجية ومن ضمنها الأسس الثقافية.

كما استضاف المجلس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي استعرض أهم ما تعلمه من المغفور له الشيخ زايد، من تحديد أهداف واضحة في الحياة على أن تكون مرتبطة بأهداف دولة الإمارات ذاتها، والسعي إلى تحقيق هذه الأهداف، بكل ثقةٍ وإخلاص فضلاً عن الولاء الصادق، والانتماء القوي، للوطن وبذل أقصى الجهد، من أجل أن تكون الدولة دائماً، نموذجاً في تحقيق السلام والرخاء، في العالم كله.

وتشمل مبادرات مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عامه الأول 2018-2019 على الصعيد الدولي عدداً من الحلقات الشبابية التي تم عقدها في 5 دول حول العالم، وهي مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ورواندا وكينيا والهند وروسيا، وذلك في إطار خطة الإمارات لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحرصاً من الدولة على تحويل الالتزامات الوطنية والعالمية إلى واقع ملموس.

وأطلق المجلس خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مبادرة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب تؤول إلى توفير الفرص والبرامج المتاحة للشباب في أكثر من 70 جهة خارج الدولة من خلال جهة مركزية موحدة لتنظيم وموائمة الفرص المتوفرة في الدولة ووضع آلية واضحة للشباب المبتعثين خارج الدولة، بالإضافة إلى تمكين الشباب.