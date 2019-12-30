«استشاري الشارقة» ينظم ندوة عن العمل البرلماني

الشارقة (الاتحاد) نظمت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ندوة بمقرها تناولت جوانب ممارسة العمل البرلماني وذلك بمناسبة انعقاد المجلس في دورته الأولى من الفصل التشريعي العاشر. وركزت الندوة في مختلف محاورها على أدوار المجلس وأهدافه ودوره الرقابي والتشريعي.

تحدث في الندوة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام السابق للمجلس الوطني الاتحادي وحضرها علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وحنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وأعضاء وعضوات المجلس وكوادر الأمانة العامة للمجلس.

وأشار في حديثه إلى أن مرسوم إنشاء المجلس الاستشاري أتاح العضوية لخمسين عضواً توزعت على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وأخذ بنظام الانتخاب والتعيين لتحقيق التوازن وضمان مشاركة كافة القطاعات والتخصصات.

كما أشار إلى أن عضو المجلس الاستشاري بوصفه ممثلا عن إمارة الشارقة بأسرها لا بد أن يكون قريبا من أبناء المجتمع ومطلع باستمرار على قضاياهم ويساهم في حلها، مؤكدا في هذا السياق بأن العمل البرلماني يتطلب أن يكون العضو حاضراً وقارئاً جيداً.

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