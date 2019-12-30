أول يناير إجازة دوائر دبي للعام الجديد

دبي (الاتحاد) اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020 ?عطلة ?رسمية ?لدوائر ?حكومة ?دبي ?بمناسبة ?رأس ?السنة ?الميلادية، على ?أن ?يستأنف ?الدوام ?الرسمي ?يوم ?الخميس ?الثاني ?من ?يناير 2020. رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالمناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات بهذه المناسبة، داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

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