«صقر للتميز الحكومي» ينظم «الملتقى الطلابي 5»

رأس الخيمة (وام) نظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي «الملتقى الطلابي الخامس 2019» لطلبة برنامج المنح الدراسية، والذي استمر يومين في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمشاركة عدد من طلبة المنح الدراسية المنتسبين لجامعات مختلفة داخل وخارج الدولة.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي تطلعات ورؤية البرنامج الرامية إلى الارتقاء بدور الإمارة في إبراز ورعاية المواهب والعقول المبتكرة، وتعزيز المسيرة العلمية للطلبة نحو المزيد من التفوق والنجاح وتوسيع قاعدة المتميزين والنخبة الطلابية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الملتقيات يساعد في التعرف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها وصقل الشخصيات والاستعداد القيادي، كما يساهم في تبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص النجاح.

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