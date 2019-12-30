جامعة الشارقة الأولى محلياً في الفيزياء التطبيقية

الشارقة (وام) حققت جامعة الشارقة إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الأول في مجال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك على مستوى الجامعات العاملة في الدولة، وذلك وفقاً لتصنيف مؤسسة «التايمز» المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة تعمل وفق التوجيهات والسياسات المنهجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة للتطوير الدائم والتقدم في جميع المجالات وفق الأسس العالمية وهو ما يشكل الجوهر الأساسي في أركان ومكونات خطتها الاستراتيجية الخمسية.

وقال إن حصول جامعة الشارقة على المركز الأول على مستوى الجامعات العاملة على أرض الدولة في مجال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك هو إنجاز جديد تفخر به الجامعة.. موضحاً أن التصنيف تم طبقا لأداء قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك ووفقاً لعدة معايير لعل من أهمها عدد البحوث العلمية المنشورة ضمن قاعدة بيانات «سكوبس» وكذلك عدد الاقتباسات العالمية لهذه الأبحاث.

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