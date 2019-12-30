«إسعاف دبي» تطلق مبادرة إسعاد المتطوعين

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة إسعاد متطوعيها ونظمت احتفالاً لتكريمهم نظير جهودهم في تنفيذ أعمال المؤسسة وخدماتها المقدمة للمتعاملين بوازع من حسهم الوطني ورغبتهم في خدمة المجتمع دون أي مقابل مادي.

شهد الاحتفال - الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع الذي أعلنته الأمم المتحدة ووجهت إلى الاحتفال به في شهر ديسمبر من كل عام - إقبالاً كبيراً من أسر الموظفين على التسجيل في برنامج التطوع الذي أعلنته المؤسسة بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع كجزء من التزامها بتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتسهيل وتشجيع فرص العمل التطوعي في المجال الإسعافي والطب الطارئ.

وأعرب خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن الفخر بإنجازات المتطوعين في عام 2019 حيث ساهموا بجهودهم في العمل الإسعافي مع زملائهم بالمؤسسة وكانت لهم مواقف مشرفة في إنقاذ حالات كثيرة.

وقال «إننا نقدم لهم كل الشكر ونقدر عطاءهم الكبير ونرجو أن يقتدي الشباب والفتيات بهم في إطار سعي المجتمع إلى ترسيخ ثقافة التطوع في حياتنا».

من جانبه أكد طالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر، أن التطوع ينمي الإحساس لدى المتطوع والمستفيد بالانتماء والولاء للمجتمع ويقوي الروابط الاجتماعية بين فئاته المختلفة. لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تزيد الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع وتجعلهم يساهمون في رد الجميل للوطن فضلاً عن أن التطوع يبعث السعادة في الفرد.

بدورها ذكرت منال آل علي رئيسة شعبة إدارة المتطوعين بالمؤسسة أن التطوع قيمة كبرى تعزز السلوكيات الإيجابية وتنمي مهارات الشخص وتساعده على الاندماج في المجتمع والتواصل مع شرائح وفئات جديدة تنخرط في العمل التطوعي بكامل إرادتها منوهة بأن عدد المتطوعين في تزايد باستمرار حيث بلغ عدد المسجلين 146 متطوعاً منهم 109 متطوعين اجتازوا بنجاح دورة «مستجيب طوارئ أول».