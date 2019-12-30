الامارات | 99 % نسبة استجابة «استشارات الابتكار» في «إقامة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 99 % نسبة استجابة «استشارات الابتكار» في «إقامة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مكتب «استشارات الابتكار»، المعني بتقديم الاستشارات الابتكارية، نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافه بعد أن تجاوزت نسبة استجابته 99.7%، وتعامل فيها مع نحو 933 استشارة.

ويعدّ مكتب «استشارات الابتكار»، الذي دشنته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، خلال مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار 2019»، منصّة تفاعلية تجيب عن أبرز الأسئلة الواردة من الموظفين والمتعاملين في المجال الابتكاري، تحت إشراف فريق عمل مختص يجيب عن الأسئلة خلال يومي عمل حداً أقصى عن طريق قنوات خاصة به.

وتوزّعت الاستشارات التي قدمها المكتب على عدد من المجالات، منها الملكية الفكرية، براءات الاختراع، نظام الأفكار، ندوات تعريفية، رعاية المبدعين، تعريفات الابتكار، أدوات الابتكار، مختبرات الابتكار، وغيرها من الاستشارات.

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ويعمل المكتب على اكتشاف أفضل الممارسات الناشئة، وتحديد ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع. إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار وزيادة المعرفة في الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية، ضمن منهجيات ابتكارية متبعة علمياً، بهدف دفع عجلة الابتكار في مجتمع الإمارات.

وقال نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز، العقيد عبدالصمد حسين سليمان، إن «إقامة دبي» اتخذت مفهوم الابتكار منهجاً راسخاً في تطوير برامجها ومبادراتها، وحرصت على تعميم مفاهيمه وأدواته، من خلال تحفيز الموظفين والمتعاملين على التفكير والعمل الإبداعي، واستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم المتميزة في تطوير منظومة العمل الحكومي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة الابتكار بين الأفراد.

وأكد العقيد عبدالصمد أن مكتب «استشارات الابتكار» نجح في تحقيق أهدافه منذ انطلاقه، وتمكن من جذب العديد من المتعاملين والموظفين، الذين حرصوا على الاستفادة من فريق العمل المختص، مشيراً إلى أن التفاعل أسهم في تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، أحد أهم العناصر في المحاور الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021».