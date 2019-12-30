الامارات | بلدية دبي تستخدم أذرعاً آلية لتفريغ حاويات «محيصنة 3»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تستخدم أذرعاً آلية لتفريغ حاويات «محيصنة 3» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها ستنفذ نظاماً متطوراً لجمع ونقل النفايات، في منطقة محيصنة الثالثة.

وقالت في بيان نشرته، أمس، على صفحتها بموقع «إنستغرام»، إن النظام يشتمل على توفير حاوية مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وأخرى لجمع النفايات العامة، باستخدام مركبات حديثة المواصفات لجمع النفايات، مزودة بأذرع آلية بالكامل لتفريغ الحاويات بكل كفاءة وفاعلية.

وجرى تصميم الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها باليد، وبدواسات أرضية لتسهيل تحريكها ونقلها.

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وزودت الحاوية بحساسات استشعار لرصد مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها.

ومن المقرر أن تعمم البلدية النظام على مناطق الإمارة.