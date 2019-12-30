الامارات | الأمطار تكشف غش مقاول واستشاري في بناء منزل مواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تكشف غش مقاول واستشاري في بناء منزل مواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جزاء الفجيرة في قضية مواطن اتّهم مقاول بناء واستشاري بناء خاصاً بالغش التجاري، بعد أن أصبح منزله آيلاً للسقوط قبل أن يتمكن من السكن فيه، بسبب الأمطار الغزيرة.

وتعود التفاصيل إلى أن المجني عليه استعان بمقاول واستشاري لبناء منزله، إلا أن المنزل تشرخت أعمدته بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها إمارة الفجيرة، أخيراً، كما ظهرت عيوب بناء المنزل، واستغلال المقاول له.

وأجرى المجني عليه صيانة وإصلاح ما تضرر من المنزل، إلا أنه فوجئ برفض جهة حكومية مسؤولة إصدار شهادات الإنجاز، باعتبار أن المبنى غير قابل للسكن، وآيل للسقوط بسبب وجود عيوب في المواصفات المفروضة في البناء، إذ لم يتم صبّ الخرسانات بشكل مطابق للقانون.

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وطالب المجني عليه بمعاقبة المتهمَين بسبب خسائره المالية.

وأنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما، مشيرَين إلى أن الجهة المسؤولة أخذت عينة من الخرسانة أثناء عملية البناء، ولم تقدم أي اعتراض عليها، فكيف يتم اتهامهما الآن بهذه التهمة.

وأجّلت الهيئة القضائية الحكم لحين استكمال جلساتها في القضية.