الامارات | الإمارات تدين محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم في الدمام وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديهم لهذه الأعمال الارهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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