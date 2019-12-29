الامارات | "الصحة" تسحب وسيلتين طبيتين لجراحة العظام حرصاً على سلامة المرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسحب وسيلتين طبيتين لجراحة العظام حرصاً على سلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وسيلة طبية لعلاج العظام بسبب خلل في التصميم، إضافة إلى سحب تشغيلات من مسمار عظمي، بعد شكاوى من صدور أصوات غريبة منه أثناء استخدامه.

وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ،سحب الوسيلة الطبية، 1.0 mm cloverleaf footplates and AB & BC bodies distractor.

وأوضحت الوزارة في تعميم أن هذا المنتج يستخدم في العمليات الجراحية للعظام، وتنتجه شركة Depuy international limited، وأن سبب السحب إعادة تصميم الأجهزة وإدخالها في نظام CMF Distraction لمنع أي تعارض محتمل في المستقبل.

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وشددت الوزارة على ضرورة سحب المنتج في حال توفره لدى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، وإعادته للمورد.

وأصدرت الوزارة تعميماً آخر بسحب الوسيلة الطبية Uss II polyaxial 3D Heads الذي تنتجه شركة synthes GmbH، والذي يستخدم كمسمار في عمليات العظام.

وأوضحت الوزارة أن سبب السحب هو استلام عدة شكاوى عن صدور أصوات غير اعتيادية أثناء استخدام هذا الجهاز الطبي.

وبين التعميم سحب 117 تشغيله من الجزء رقم 04.607.402 لهذا الجهاز، بالإضافة إلى سحب 22 تشغيله من الجزء رقم 04.607.402s في هذا الجهاز.