مهرجان الشيخ زايد يستقبل العام الجديد بأضخم عرض للألعاب النارية

يستقبل "مهرجان الشيخ زايد" العام 2020 بعروض ألعاب نارية ضخمة ستحطم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الاحتفال بالعام الجديد حيث تضيء سماء منطقة الوثبة ليلة رأس السنة لمدة 30 دقيقة متواصلة.

ومع الثانية الأولى من العام الجديد 2020 تبدأ منصات إطلاق الألعاب النارية المثبتة في المنطقة الخارجية المتاخمة لأرض المهرجان بإطلاق آلاف الألعاب النارية على مدى نصف ساعة بارتفاعات تصل إلى 180 متراً في سماء الوثبة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة من الليالي المتميزة للزوار من الأسر والعائلات والأطفال حيث وجهت بتجهيز مسرح كبير مقابل المنصة الرئيسة للمهرجان بأحدث الأجهزة الصوتية والضوئية بما يواكب الحفل الغنائي الكبير الذي يبدأ عند الساعة الثامنة مساء ويحييه الفنانون عيضة المنهالي وصالح سعيد وعمر سهيل.

كما تم تجهيز المنطقة الخاصة بالجمهور في الحفل بشكل كامل ومناسب من أجل استقبال الآلاف من زوار المهرجان كي يستمتعوا باحتفالات ليلة رأس السنة في أجواء مثالية رائعة.

وعملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لوضع خطة شاملة وتفصيلية لعملية تنظيم حركة السير من وإلى الطرق المؤدية إلى المهرجان لاستيعاب أكبر عدد من سيارات الزوار بكل سلاسة وسهولة ويسر في مواقف السيارات المحيطة بمنطقة المهرجان.

وتيسيراً على الزوار ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير الذي سيشهده المهرجان للاحتفال بليلة رأس السنة فقد خصصت اللجنة العليا المنظمة مواقف سيارات إضافية من أجل استيعاب آلاف السيارات التي ستقل الأسر والعائلات إلى منطقة المهرجان من أجل الاستمتاع باحتفالات استقبال العام الجديد التي ينتظرها جمهور المهرجان عاماً بعد عام.

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كما وضعت خطة تفصيلية لتحضيرات احتفالات رأس السنة بالتنسيق مع الشركاء والعارضين في كافة الأجنحة فيما يتعلق بالفعاليات الكبرى التي سيتم اقامتها احتفالاً بليلة رأس السنة حيث ستشهد جميع أجنحة المهرجان الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية عشرات الفقرات والاستعراضات الفنية للفرق العالمية المشاركة في المهرجان لاستقبال العام الجديد 2020.

وسيفتح المهرجان أبوابه مجاناً للجمهور - كما هو متعارف عليه - من الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 من أجل الاستمتاع بالاحتفالات التي ستستمر حتى الساعات الأولى من العام الجديد 2020.

وسيستمتع زوار المهرجان بعروض نافورة الإمارات المائية الضوئية ثلاثية الأبعاد وعروض الليزر الشيقة على وقع الأغاني الإماراتية والعالمية كما سيستمتع الأطفال بالعروض الأكروباتية والبهلوانية وبمسرحيتي "بيتر بان" و"فروزين" اللتان سيتم عرضهما للأطفال المتواجدين في منطقة عالم الأطفال "كيدز نيشن" ومدينة الملاهي العالمية بالإضافة إلى مئات الفعاليات والعروض الفنية التي ستقام على مسارح الأجنحة وساحات وممرات المهرجان والتي ستقدمها عشرات الفرق الفنية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية المشاركة في المهرجان لتتحول منطقة المهرجان ليلة رأس السنة إلى كرنفال فني عالمي لا ينسى.